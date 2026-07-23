 Ponte sullo Stretto, vertice a Palazzo Chigi in vista del nuovo esame del Cipess

Ponte sullo Stretto, vertice a Palazzo Chigi in vista del nuovo esame del Cipess

Redazione

Ponte sullo Stretto, vertice a Palazzo Chigi in vista del nuovo esame del Cipess

giovedì 23 Luglio 2026 - 20:30

Esaminato il cronoprogramma delle attività da completare

Nuova riunione oggi pomeriggio a Palazzo Chigi per il ponte sullo Stretto di Messina. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato, Pietro Ciucci, A.D. Società Stretto di Messina. Lo riporta l’Ansa. Il Mit in una nota spiega che è stato esaminato il cronoprogramma delle attività da completare in vista del nuovo esame da parte del Cipess del progetto definitivo e dell’ulteriore documentazione prevista dal D.L. 32/2026.

“Il Decreto – si legge nella nota – infatti ha disciplinato, con una procedura dettagliata e trasparente, le principali attività per ottemperare ai rilievi espressi dalla Corte dei conti, tra le quali: il nuovo Accordo di Programma, che ha ottenuto il visto di legittimità della Corte dei conti nel mese di maggio; il positivo parere espresso sempre a maggio dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sul Piano economico Finanziario (PEF); l’acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sarà rilasciato nei prossimi giorni; la prosecuzione del dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell’Unione europea per la quale, come è stato precisato dai funzionari della Commissione, non sussiste alcuna procedura d’infrazione relativa al Ponte”.

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