 Incidente in scooter a Capo d'Orlando, muore 18enne e un ventenne in codice rosso

Incidente in scooter a Capo d’Orlando, muore 18enne e un ventenne in codice rosso

Redazione

Incidente in scooter a Capo d’Orlando, muore 18enne e un ventenne in codice rosso

venerdì 23 Ottobre 2026 - 06:36

L'impatto fatale sull'asfalto a San Gregorio è avvenuto intorno alle 4 di mattino

CAPO D’ORLANDO – Ancora un incidente mortale nel Messinese. E ancora una volta con un mezzo a due ruote. E a essere coinvolti due giovanissimi. Intorno alle 4 di mattina, a San Gregorio, è avvenuto un incidente autonomo: per cause da accertare chi guidava uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo. Da qui l’impatto fatale sull’asfalto: a morire un diciottenne, alla guida, mentre un secondo giovane, un ventenne, ha riportato fratture multiple. Ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Indagini in corso delle forze dell’ordine dopo i rilievi tecnici sul posto. Il tema degli incidenti stradali a Messina, come in provincia, con morti e feriti, rimane centrale.

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