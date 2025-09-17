Incidente in viale Boccetta, morto 84enne

E' rimasto ricoverato per pochi giorni ma alla fine non ce l'ha fatta

Un’altra tragedia sulla strada a Messina. E’ morto un uomo di 84 anni, investito da una moto in viale Boccetta il 12 settembre. Dopo alcuni giorni di ricovero, durante i quali le sue condizioni sono peggiorate, l’anziano ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate.

L’episodio, avvenuto vicino alla Fontana Arena, è ora sotto la lente d’ingrandimento della Polizia Municipale, agli ordini del comandante Giovanni Giardina, che sta portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.