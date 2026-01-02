Tragedia sfiorata nel cosentino, 20enne accoltellata dall’ex fidanzato

21 enne arrestato, la giovane è in ospedale a Cosenza, non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita la ventenne accoltellata dall’ex fidanzato in un locale di San Giovanni in fiore, nel cosentino. Il ventunenne è stato arrestato mentre la ragazza è ricoverata all’ospedale Annunziata di Cosenza dove i medici la tengono sotto controllo. Il ragazzo le ha inferto almeno cinque coltellate.

5 colpi a viso e gola

Il 21enne è stato ammanettato dai Carabinieri ed è accusato di tentato omicidio. Tutto è accaduto in pochi minuti, nella notte, in un locale del centro.

Salvata dagli amici

Mentre era con amici, la giovane è stata avvicinata dall’ex fidanzato che l’ha colpita al volto e alla gola, prima di essere messo in fuga dai presenti che hanno avvisato il 118 e i militari dell’Arma, consentendo così di fermare l’aggressore poco dopo.