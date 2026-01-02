 Messina, 900mila euro per la prevenzione incendi in tre scuole: ecco quali

Giuseppe Fontana

venerdì 02 Gennaio 2026 - 15:10

Interventi in tre plessi. Basile e Caminiti: "Orgogliosi, risultato importante per la sicurezza degli studenti"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile e l’assessore Francesco Caminiti hanno annunciato di aver stanziato 900mila euro per la “prevenzione incendi nelle scuole di Messina”. Gli interventi previsti sono alla scuola Mazzini-Gallo di via Natoli (400mila euro), e ai plessi Boer di via Palermo e Petrarca a Ganzirri, rispettivamente per 300mila e 200mila euro.

Basile ha parlato di un “impegno concreto per la sicurezza e il futuro dei nostri studenti, che conferma la solidità dell’azione amministrativa e la capacità del Comune di intercettare risorse strategiche per Messina”.

