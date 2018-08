Letojanni. Investito da ambulanza in retromarcia, muore schiacciato

LETOJANNI. Un uomo di 85, Lorenzo Sammarco, residente a S. Teresa di Riva ha perso la vita dopo essere stato investito da un’ambulanza privata in retromarcia in un parcheggio, in via Mario Arrigo. L’incidente si è verificato a Letojanni, dove nell’attesa di una persona l’uomo stava raccogliendo delle more. L’anziano, finito schiacciato contro un muro, è stato immediatamente soccorso dal conducente dell’ambulanza, che ha prestato le prime cure in attesa di un mezzo del 118 con il quale è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale S. Vincenzo di Taormina, dove è deceduto. Sull’accaduto i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno aperto un’inchiesta. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Il conducente, un giovane di S. Teresa di 24 anni, è stato denunciato a piede libero e si è visto ritirata la patente.