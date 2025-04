Incidente mortale a Capo d’Orlando, gravi due feriti. Conducenti indagati

Lunedì l'autopsia sul corpo di Rosa Cortese, la 77enne morta poco lontano da casa. Come stanno i feriti

Messina – Sta meglio il 22enne di Naso ricoverato a Sant’Agata Militello dopo l’incidente avvenuto Capo d’Orlando, costato la vita alla 77enne Rosa Cortese.

Come stanno i feriti

Sono ancora gravi invece le condizioni dei due quasi coetanei che viaggiavano con lui sulla Fiat 600 scontratasi con la Panda a bordo della quale viaggiava la donna. Uno di loro è al reparto Rianimazione del Policlinico di Messina mentre l’altro è stato trasferito in elisoccorso a Catania. Per entrambi la prognosi è riservata.

In condizioni critiche ma stabili anche il marito di Rosa Cortese. L’84enne è monitorato dai medici dell’ospedale di Patti.

Due indagati

Intanto l’inchiesta della Procura di Patti muove i primi passi. Dopo il sequestro dei due mezzi per i rilievi tecnici, la magistratura ha fissato per lunedì prossimo 14 aprile l’autopsia sul corpo della vittima. In vista dell’accertamento tecnico e in attesa di chiarire l’effettiva dinamica del tragico incidente, la magistratura ha iscritto nel registro degli indagati i due conducenti coinvolti nello schianto.