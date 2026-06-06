 Incidente mortale a Giardini Naxos, chi era la vittima

Incidente mortale a Giardini Naxos, chi era la vittima

Alessandra Serio

Incidente mortale a Giardini Naxos, chi era la vittima

sabato 06 Giugno 2026 - 07:30

Cosa sappiamo dello schianto costato la vita al 25enne Maxim Ghitiu.

Aveva tutta la vita davanti Maxim Ghitiu. Invece la sua vita si è fermata a 25 anni, all’una e mezza della notte tra il 4 e il 5 giugno, perdendosi col sangue che ha macchiato l’asfalto della Nazionale a Giardini Naxos. Il giovane viaggiava in moto in direzione Catania quando si è schiantato contro un muro sul lato destro, al km 51 della Ss 114. L’impatto è stato violentissimo e quando gli uomini del 118 sono arrivati sul posto per lui non c’era più di niente da fare.

Tragedia sulla Ss 114, cosa è successo

E’ stato trasportato in ospedale, invece, il giovane in monopattino trovato ferito sul posto dell’incidente. Il personale del 118 lo ha stabilizzato sul posto per poi trasferirlo al Policlinico di Messina dove è sotto osservazione dei medici, che non temono per la sua vita. I carabinieri stanno vagliando il suo eventuale ruolo nell’incidente per chiarire tutti i dettagli. Gli accertamenti sono affidati ai militari dell’Arma della Compagnia di Taormina, che stanno vagliando gli impianti di video sorveglianza eventualmente presenti in zona alla richiesta di immagini che possano aiutare a fare luce sulla tragedia. La Procura di Messina chiederà ad un consulente medico di effettuare l’autopsia sul corpo del ragazzo e ad un tecnico di ricostruire la dinamica dell’incidente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Elezioni Messina, c’è il verdetto sulle liste: ecco a chi va il seggio in ballo tra FdI e Lega
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED