Incidente mortale a Giardini Naxos, chi era la vittima

Cosa sappiamo dello schianto costato la vita al 25enne Maxim Ghitiu.

Aveva tutta la vita davanti Maxim Ghitiu. Invece la sua vita si è fermata a 25 anni, all’una e mezza della notte tra il 4 e il 5 giugno, perdendosi col sangue che ha macchiato l’asfalto della Nazionale a Giardini Naxos. Il giovane viaggiava in moto in direzione Catania quando si è schiantato contro un muro sul lato destro, al km 51 della Ss 114. L’impatto è stato violentissimo e quando gli uomini del 118 sono arrivati sul posto per lui non c’era più di niente da fare.

Tragedia sulla Ss 114, cosa è successo

E’ stato trasportato in ospedale, invece, il giovane in monopattino trovato ferito sul posto dell’incidente. Il personale del 118 lo ha stabilizzato sul posto per poi trasferirlo al Policlinico di Messina dove è sotto osservazione dei medici, che non temono per la sua vita. I carabinieri stanno vagliando il suo eventuale ruolo nell’incidente per chiarire tutti i dettagli. Gli accertamenti sono affidati ai militari dell’Arma della Compagnia di Taormina, che stanno vagliando gli impianti di video sorveglianza eventualmente presenti in zona alla richiesta di immagini che possano aiutare a fare luce sulla tragedia. La Procura di Messina chiederà ad un consulente medico di effettuare l’autopsia sul corpo del ragazzo e ad un tecnico di ricostruire la dinamica dell’incidente.