Stava andando al lavoro in un locale intorno alle 6 di mattina

MILAZZO – Stava andando nel locale dove lavorava d’estate. Intorno alle sei di mattina un sedicenne si è schiantato in scooter contro un albero a Milazzo. Si trovava con la sua moto SH125 in via Mangiavacca, la strada che da Archi porta al Parco della zona (fonte Ansa). Il giovane è stato trasportato all’ospedale “Fogliani” in ambulanza ma è morto poco dopo.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente.