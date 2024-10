Incidente mortale a Villa Mazzini, domani l’autopsia su Massimiliano Costa

L'impatto lo scorso 24 febbraio tra Palazzo del Governo e la villetta. Indagato un 34enne

Sarà effettuata domani l’autopsia sul corpo di Massimiliano Costa, il parrucchiere morto dopo lo scontro tra il suo scooter e una utilitaria avvenuto tra la Prefettura e villa Mazzini, lo scorso 24 febbraio.

La titolare del fascicolo, la PM Anna Maria Arena, ha incaricato la dottoressa Daniela Sapienza di effettuare l’esame medico legale sul corpo del 44enne per stabilire esattamente cosa l’ha stroncato. Dopo l’impatto l’uomo era cosciente quando è salito sull’ambulanza del 118 che lo ha soccorso, se pur in preda a una sorta di convulsioni. Quando è arrivato in ospedale, però, per lui non c’era più nulla da fare.

La consulente della Procura dovrà chiarire anche in che condizioni si trovasse l’uomo al momento dell’incidente, attraverso gli esami tossicologici. All’esame parteciperanno anche il dottore Nino Bondì come consulente di parte dell’indagato, difeso dall’avvocato Carmelo Portale, il dottore Fabrizio Perri per la famiglia della vittima. assistita dall’avvocato Giuseppe Carrabba.

Il report medico legale servirà agli inquirenti per stabilire effettive responsabilità penali del 34enne, denunciato per omicidio stradale, alla guida dell’auto proveniente da via Libertà che si è scontrato con lo scooter proveniente da via San Giovanni di Malta. Sul tavolo della Procura c’è anche il risultato del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, per ricostruire la dinamica dell’impatto, le immagini degli impianti di video sorveglianza e i rilievi tecnici effettuati su i due mezzi coinvolti.