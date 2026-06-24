 Incidente mortale a Condrò, 75enne finisce con l'auto in un burrone

Incidente mortale a Condrò, 75enne finisce con l’auto in un burrone

Redazione

Incidente mortale a Condrò, 75enne finisce con l’auto in un burrone

mercoledì 24 Giugno 2026 - 06:00

Il dramma in contrada Spidia: uomo di San Filippo del Mela perde la vita

Drammatico incidente stradale tra le campagne di Condrò, al limite con il territorio di San Pier Niceto. Un 75enne, Antonino De Gaetano, originario di San Filippo del Mela, ha perso la vita. La sua auto, per motivi tuttora al vaglio, è uscita di strada terminando la corsa in un profondo fossato in contrada Spidia.

I soccorsi e il ritrovamento

La scoperta del mezzo è avvenuta grazie ad alcuni agricoltori della zona, che, scorgendo il veicolo rovesciato in fondo alla scarpata, hanno immediatamente chiesto aiuto. La complessità del terreno ha richiesto un intervento prolungato da parte dei pompieri, giunti dai presidi di Milazzo e Messina, impegnati nelle difficili manovre di estrazione della salma dal groviglio di lamiere. Nonostante il tempestivo arrivo del personale medico, per il conducente i soccorritori hanno potuto solo accertare la scomparsa.

Le indagini sull’accaduto

I carabinieri hanno raggiunto l’area dell’incidente per eseguire i necessari accertamenti tecnici. I militari dell’Arma stanno ricostruendo gli attimi precedenti allo schianto per comprendere cosa abbia causato la perdita di controllo dell’auto; al momento gli inquirenti considerano ogni possibile scenario, compreso un improvviso problema di salute del conducente o un imprevisto malfunzionamento del veicolo.

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