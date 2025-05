Incidente mortale in galleria, chi era la vittima. Il punto sulle indagini

Thamel Shiwanta potrebbe essere stato centrato dopo essere caduto dallo scooter

Messina – Polizia stradale a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto ieri dopo le 14 all’interno della galleria Baglio, sulla tangenziale autostradale. Thamel Shiwanta, 38 anni, viaggiava a bordo dello scooter quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. L’ipotesi al vaglio è che sia stato centrato da altri veicoli dopo essersi schiantato sull’asfalto.

Indagine sull’incidente

La Procura di Messina ha avviato tutti gli accertamenti necessari e ora attende il responso dal primo dossier degli agenti della Stradale. Già ieri pomeriggio sul posto si è recato il medico legale che ha esaminato il corpo della vittima, originario dello Sri Lanka. Identificati e denunciati i conducenti degli altri mezzi coinvolti, che sono stati sottoposti ad alcool e drug test. Il magistrato titolare del caso ha ordinato il sequestro dei veicoli, sia dello scooter scivolato sull’asfalto che degli automezzi coinvolti.

Traffico paralizzato

Per gli automobilisti che viaggiavano in tangenziale in direzione Palermo -Messina è stato l’ennesimo pomeriggio di sofferenza: per consentire i rilievi e per spostare i mezzi dalla corsia il traffico è rimasto paralizzato per ore e si sono fermate lunghe code, malgrado la segnaletica, in autostrada, consigliasse l’uscita a Rometta per proseguire in direzione Messina. Soltanto intorno alle 19 il flusso di mezzi in tangenziale ha ripreso a scorrere per tornare lentamente alla normalità.