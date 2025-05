Incidente nella galleria Baglio, muore motociclista in tangenziale

A morire un 38enne srilankese. Ferita una ragazza. La moto procedeva in direzione Messina e le cause sono in fase d'accertamento

MESSINA – Ancora un incidente mortale. Un motociclista, un 38enne srilankese, è morto nella galleria Baglio in tangenziale, vicino allo svincolo di Giostra in direzione Messina. E una ragazza è ferita. Sono coinvolte altre due auto e le cause dell’impatto sono da accertare. Sta indagando la Polstrada.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale e i mezzi del 118.

Lo scorso 12 marzo è morto un altro motociclista in tangenziale, nella galleria San Giovanni.

Aggiornamenti.