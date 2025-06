Incidente mortale in via Tommaso Cannizaro, martedì l’autopsia su Pina Cucinotta

Indagato il 55enne ancora ricoverato. Al vaglio la dinamica. I familiari attendono per i funerali della 67enne

Messina – Dovranno aspettare ancora qualche giorno per darle l’estremo addio i familiari di Pina Cucinotta, la 67enne morta in ospedale dove era stata ricoverata dopo l’incidente in via Tommaso Cannizzaro. Domani infatti la sostituta Roberta La Speme incaricherà il medico legale di effettuare l’autopsia sul corpo della donna.

Martedì l’autopsia

L’intento è stabilire l’esatta causa della morte, alla luce anche del ricovero all’ospedale Piemonte, dove per quasi due giorni la 67enne ha lottato tra la vita e la morte in Rianimazione. Le sue condizioni però si sono aggravate e sabato scorso Pina Cucinotta si è spenta. Soltanto dopo l’esame medico legale il corpo della donna sarà restituito alla famiglia per i funerali.

Le indagini

Intanto vanno avanti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La Polizia Municipale ha consegnato un primo dossier con i rilievi effettuati giovedì scorso in via Tommaso Cannizzaro alta dove, quando agenti e 118 sono arrivati, a terra sull’asfalto c’erano sia la donna poi spirata in ospedale il sabato dopo che il 55enne alla guida dello scooter che l’ha colpita. L’uomo, indagato per omicidio stradale, è anche lui stato portato in ospedale dove è ancora ricoverato: ha diverse ferite anche se non è considerato in pericolo di vita. Si è affidato all’avvocato Nino Cacia per l’assistenza legale durante gli accertamenti. Adagiato sull’asfalto c’era anche il due ruote, che ha urtato un’auto che si trovava a bordo corsia e che sarà analizzato da un tecnico.