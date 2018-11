Lunedì i funerali di Antonio Alessi. Lutto cittadino a Pace del Mela

Saranno lunedì, alle 10.30, nella chiesa del Redentore, a Pace del Mela, i funerali del 17enne Antonio Alessi. Il ragazzo è morto ieri sera, intorno alle 23, a Milazzo, in zona Archi. L'incidente sarebbe stato autonomo e il 17enne sarebbe morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua moto.

Proprio lunedì l'amministrazione comunale di Pace del Mela ha proclamato il lutto cittadino. Sconforto anche alla scuola frequentata da Antonio, l'Istituto tecnico Majorana, di Milazzo. Sulla pagina facebook della scuola campeggia la foto di Antonio. "La grande famiglia dell’Itt Majorana di Milazzo si unisce al dolore della famiglia Alessi per la prematura scomparsa del figlio Antonio. Ogni alunno è davvero come un figlio ed un fratello e tale era Antonio per i docenti e i compagni. Ragazzo solare, buono, simpatico, impegnato nel team per l’orientamento, Antonio rimane nei nostri cuori, il suo sguardo limpido e pieno di vita accompagni il percorso di tutti noi".

