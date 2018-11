Taormina. Tragico scontro frontale tra una Panda e un'autocisterna sulla A-18

TAORMINA - Un uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente verificatosi nel pomeriggio sull'autostrada Messina-Catania, all'altezza dello svincolo di Taormina, al momento a doppio senso.

L'uomo viaggiava in direzione Messina-Catania a bordo di una Fiat Panda che sarebbe finita, per cause in corso di accertamento, lungo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una cisterna.

Nel sinistro sono stati coinvolti altri due mezzi. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale. Traffico in tilt.

(IN AGGIORNAMENTO)