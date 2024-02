Incidente. Restano bloccati in auto e a estrarli sono i vigili del fuoco

Sulla stradale 113 a Capo d'Orlando due ragazzi in codice rosso

Un incidente autonomo sulla strada statale 113. L’impatto è forte. Così, poco dopo la mezzanotte, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Messina è intervenuta al km 102,500, nel Comune di Capo d’Orlando. La squadra 9a del Distaccamento di Sant’Agata di Militello ha estratto due dei quattro ragazzi coinvolti nell’incidente.

I due sono stati assicurati alla barella spinale e affidati al personale sanitario del 118. Erano in quattro nella vettura, due in codice rosso e uno in codice giallo, e sono stati trasportati in tre diversi ospedali di Patti e Sant’Agata Militello.