Incidente sulla Ss114 a Letojanni, 72enne muore all’ospedale S. Vincenzo

L'uomo avrebbe perso il controllo dello scooter finendo in una scarpata. Soccorso dal 118, è spirato in ospedale

TAORMINA – Un uomo di 72 anni, Antonino Moscheo, residente a Letojanni, ha perso la vita questo pomeriggio all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove si trovava ricoverato per le conseguenze di un incidente autonomo avvenuto questa mattina sulla Ss114, in contrada San Filippo.

L’uomo, mentre procedeva in direzione Catania in sella al suo scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo per un malore, schiantandosi sul guard rail e finendo nella scarpata dopo un volo di un paio di metri. Recuperato e soccorso dal 118, il 72enne è stato trasporto al pronto soccorso dell’ospedale taorminese, dove però le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate fino al decesso.