Incidente sull’autostrada A18, ci sono feriti

Grave un uomo coinvolto nell'impatto verificatosi nella galleria Sant'Alessio. In aggiornamento

E’ ancora provvisorio il bilancio dell’incidente avvenuto stamane sulla A18 Catania-Messina, in direzione Messina. L’impatto tra veicoli si è verificato nella galleria Sant’Alessio.

Tre le auto coinvolte, due autovetture e un van che per cause ancora da chiarire, hanno violentemente impattato all’interno della galleria, al km 29.800 dell’autostrada, in territorio di Forza d’Agrà.

Sul posto la Polizia stradale e il 118 per soccorrere i feriti. Uno di loro è in condizioni critiche ed è stato trasportato in ospedale. A lavoro anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni per mettere in sicurezza la galleria ed estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli.

Traffico rallentato tra Roccalumera e Taormina, con le auto che, in direzione Messina, circolano nella corsia di sorpasso.