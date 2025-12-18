 De Luca "maravigghiatu da rutta" e Hyerace "scantatu da stidda", soliti scontri sul Ponte

Redazione

giovedì 18 Dicembre 2025 - 11:20

La Lega di Messina risponde al segretario del Pd di Messina

“In merito al Ponte sullo Stretto non mancano mai le valutazioni ostraciste della sinistra. Ma verificare la infondatezza di ciò che afferma il segretario provinciale del Pd di Messina, Armando Hyerace, e confutare le sue parole è molto facile. Non c’è alcun definanziamento per il Ponte. Il governo nazionale ha solamente spostato al 2033 il limite per la sua realizzazione, in attesa della nuova delibera Cipess che supererà i rilievi della Corte dei conti”.

Così la Lega per Salvini premier di Messina risponde al segretario del Pd di Messina, che ieri aveva indicato Cateno De Luca come “U maravigghiatu da rutta”.

“Ha perso un occasione per stare zitto. E visto che siamo vicini al Natale, è apparso come “U scantatu da stidda” del presepe siciliano”.

La controreplica

“La Lega (comprensibilmente) cerca nuovi leader e schiaccia l’occhio a De Luca (non sarebbe certo la prima volta) facendosene l’avvocato difensore?” – controreplica Hyerace.

“Possiamo andare avanti con un botta e risposta finché restano pezzi del presepe da menzionare, all’occorrenza. Me ne vengono in mente alcuni che ben si addicono, metaforicamente, a certi rappresentanti del partito di Salvini. Sui fatti però resta poco da aggiungere: il ponte non si fa e i soldi restano bloccati o vanno a finire da un’altra parte, probabilmente per mettere buchi ad altri fallimenti di questo governo”.

