Piscina Cappuccini, ci siamo: lunedì la riapertura al pubblico

L'avvio delle attività inserito nell'ambito del progetto Way di Messina Social City: "Lo sport sia inclusione, benessere e crescita collettiva"

MESSINA – Lunedì 2 febbraio, alle ore 9.30, il sindaco Federico Basile inaugurerà la piscina esterna dell’impianto Cappuccini. Lo ha annunciato ufficialmente il Comune, spiegando che all’incontro parteciperanno anche l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, il direttore generale Salvo Puccio, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini e l’esperto allo Sport Francesco Giorgio.

La riapertura al pubblico rientra nell’ambito “del progetto Way – Welfare Activity for Young, che pone al centro la rigenerazione degli spazi pubblici come strumento di coesione e partecipazione attraverso lo sport”. Sul ripristino della struttura si lavora da tempo. Il 23 gennaio scorso si sono conclusi i lavori alle vasche esterne, dopo mesi di calvario e aperture che sembrano sempre a un passo, senza mai arrivare.

Cappuccini, a giorni le procedure per chiedere gli spazi

Da Palazzo Zanca ora spiegano che “la riapertura della Piscina Cappuccini rappresenta un passaggio significativo all’interno del percorso Way. Questo è volto a favorire la partecipazione attiva della comunità e la fruizione degli spazi urbani come luoghi di benessere, inclusione e crescita collettiva. L’impianto sarà inoltre interessato da un progetto di efficientamento energetico, che ne migliorerà sostenibilità, funzionalità e qualità dei servizi offerti. Nei prossimi giorni sarà attivata la procedura per consentire alle associazioni e società sportive di richiedere l’utilizzo degli spazi acqua per le attività sportive. I cittadini potranno accedere alla piscina attraverso fasce dedicate al nuoto libero, ampliando così le opportunità di accesso allo sport per tutta la cittadinanza”.

L’investimento e le varianti in corso d’opera

Il progetto, nato alla fine del 2023 per garantire la fruibilità immediata dell’impianto, ha visto un investimento complessivo che, dai 190 mila euro iniziali, è passato a 260 mila euro a seguito di una perizia di variante approvata a fine 2024. L’incremento dei costi è stato necessario per affrontare maggiori lavorazioni e oneri di accesso alla discarica. L’appalto era stato affidato all’impresa messinese Nova Cean Edil srl.

Il provvedimento appena siglato dà atto che le opere sono state regolarmente eseguite e ultimate. Ora, però, bisognerà capire quando effettivamente la piscina sarà aperta.