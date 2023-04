Quelle strisce bianche sul marciapiede non sono un inutile orpello estetico ma aiutano i non vedenti ad orientarsi. Agli incivili, purtroppo, questo non importa

Segnalazione WhatsApp al 366.8727275: “Occupare un passaggio pedonale e per disabili è un atto veramente incivile, ancora di più se fatto ripetutamente. Indecenti. La foto è scattata in via Cavour, di fronte alla villa Mazzini”.

Non c’è altro da dire…