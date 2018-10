Via Orso Corbino, Annunziata, Villa Dante. Idee per trasferire il mercato Zir

Gli operatori del mercato della Zir chiedono il trasferimento. Se n'è parlato nel corso di una riunione, nel pomeriggio, insieme all'amministrazione comunale e ai dipendenti al ramo di palazzo Zanca.

Per il mercato della domenica, è stata individuata un’area in via Orso Corbino, dove potranno trovare collocazione 140 operatori.

Per il mercato del sabato, sarà necessario reperire due aree che potranno accogliere 70 operatori ciascuna. Una di queste sarà presumibilmente nel controviale Annunziata, nel senso di marcia a salire; l’altra potrebbe essere Villa Dante. Sono stati richiesti i necessari pareri ai competenti dipartimenti, ovvero Commercio, Mobilità e Manutenzioni, da esprimere con urgenza. Inoltre, sarà potenziata la presenza della Polizia Municipale, sezioni Mobilità ed Annona, per non aggravare la circolazione veicolare e garantire, al contempo, il regolare ed ordinato esercizio del commercio.