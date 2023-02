Indennità dei sindaci siciliani, verso l'adeguamento - Tempostretto

Sarà uguale a quella dei colleghi amministratori del resto d'Italia

PALERMO – Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno e il direttivo dell’Anci Sicilia guidato dal presidente Paolo Amenta, si sono incontrati oggi a Palazzo dei Normanni per discutere le norme della finanziaria riguardati gli Enti Locali. In un clima definito “molto costruttivo e di leale collaborazione tra le istituzioni”, alla presenza anche dell’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, si è preso atto della “necessità di incrementare nel corso dell’esercizio 2023 le risorse finanziarie destinate alle Autonomie locali”. Si è altresì concordato di apportare “interventi a modifica dell’attuale quadro normativo, in particolare con l’adeguamento dell’indennità degli amministratori comunali al pari di quanto avvenuto nel resto d’Italia”. È stata infine ribadita la volontà di proseguire in modo permanente e strutturato il confronto, per consentire agli amministratori di poter governare al meglio le comunità, garantendo al contempo una migliore qualità di servizi ai cittadini.