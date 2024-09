Informatici biomedicali, al via a Messina la seconda edizione del corso

L'obiettivo è formare professionisti in grado di integrare competenze informatiche e conoscenze biomedicali

“Dopo il grande successo della prima edizione, frutto della sinergia tra la nostra ITS Academy, ELIS insieme al Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub Scarl e Sicindustria Messina, abbiamo pensato di riproporre un percorso di studi che sta avendo davvero successo: la seconda edizione del corso ITS per Informatico Biomedicale”. Lo afferma la presidente dell’ITS Academy “Nuove Tecnologie della Vita” A. Volta di Palermo, Maria Pia Pensabene che ha spiegato: “Questo programma, concepito per rispondere alle crescenti esigenze del settore, mira a formare professionisti in grado di integrare competenze informatiche e conoscenze biomedicali. Le lezioni toccheranno temi fondamentali come la gestione dei dati sanitari, la telemedicina e l’analisi dei big data, in un contesto che richiede sempre maggiore attenzione e responsabilità, affiancato da importanti partners. L’impegno dei partecipanti sarà cruciale per affrontare le sfide attuali e future del mondo della salute, in un ambiente che valorizza la ricerca e l’innovazione”.

A chi è rivolto il corso

Prendono quindi il via le iscrizioni per la seconda edizione del corso ITS Informatico Biomedicale a Messina, in partenza il 7 ottobre 2024. Candidature aperte fino al 20 settembre 2024. Il corso è rivolto a coloro che hanno conseguito almeno un diploma di istruzione secondaria superiore oppure un diploma di 4 anni di istruzione e formazione professionale (IeFP), più un corso annuale IFTS. È possibile iscriversi anche se si è già occupati in attività lavorative o in corsi universitari. È inoltre necessario possedere conoscenze base di informatica. Non è necessario avere domicilio e/o residenza in Sicilia. Il corso è completamente gratuito ed avrà una durata di 18 mesi a partire da ottobre 2024, comprendendo 1200 ore di teoria e laboratorio erogate per il 70% da docenti provenienti dalle aziende partner e 800 ore di stage retribuito presso aziende di consulenza internazionali del Consorzio M.H.I.H. e del territorio. Sono inoltre previste delle borse di studio per fuori sede, in sede e pendolari con ISEE inferiore o uguale a € 24.335,11.

Franza (Sicindustria): “Occasione concreta”

“Il corso per Informatico Biomedicale – spiega il presidente di Sicindustria Messina Pietro Franza – rappresenta un’opportunità unica e concreta per coloro che desiderano inserirsi nel mondo del lavoro e, nello specifico, in un settore in continua espansione. Le aziende partner, di rilevanza nel panorama biotecnologico, sono sempre alla ricerca di figure professionali con competenze mirate e aggiornate. Questo corso offre non solo una preparazione teorica, ma anche pratiche esperienziali che possono facilitare l’accesso a posizioni lavorative ambite. In un contesto in cui la domanda di professionisti qualificati è in crescita, le possibilità di impiego sono decisamente elevate. Circostanza che rende questo percorso un investimento sicuro per il futuro”.

Le attività didattiche saranno erogate in modalità part- time, in presenza (5/6 ore al giorno), dal lunedì al venerdì. La frequenza è obbligatoria ed è consentito max il 20% di assenze. L’accesso al corso è a numero chiuso e sono previsti un test a risposta multipla e un colloquio orale di tipo tecnico-motivazionale. L’aula sarà costituita da massimo 30 allievi. La Sicilia, – ha spiegato il presidente del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a r.l. Marco Ferlazzo – ha visto nel corso degli ultimi decenni una significativa perdita di capitale umano, con molti giovani che scelgono di lasciare la loro terra in cerca di opportunità lavorative e di crescita personale altrove. Questa iniziativa, già alla sua seconda edizione, pone le basi per creare un contesto stimolante che valorizzi le risorse territoriali e le aspirazioni dei giovani siciliani, offrendo loro tutti gli strumenti e le risorse per sviluppare le proprie capacità e intraprendere un percorso professionale significativo nel territorio. È un’opportunità per costruire un futuro migliore, senza lasciare la propria casa”.

“A Messina risposta entusiasta degli allievi”

Anche Pietro Cum, CEO di ELIS, ha rimarcato: “Negli ultimi mesi, a Messina, abbiamo assistito a un fenomeno significativo, molti giovani si sono presentati con entusiasmo pronti a cogliere le opportunità di lavoro che si prospettano. In un contesto in cui i ragazzi cercano di mettersi in gioco, iniziative come queste sono fondamentali per dare loro la spinta necessaria verso un brillante futuro nel mondo del lavoro”. “La risposta entusiasta degli allievi che stanno frequentando il corso avviato a maggio – ha aggiunto anche il Ceo del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub Flavio Corpina – ha confermato l’importanza di iniziative come questa, che puntano a valorizzare il territorio e a creare nuove opportunità per i giovani. Attraverso tali progetti, non solo si promuove la crescita delle competenze in settori tecnologici all’avanguardia, ma si gettano le basi per la creazione di un polo d’innovazione che possa fare da traino per il tessuto economico e produttivo locale. Insieme ai partner e alle consorziate, continuiamo a lavorare con impegno per costruire un futuro in cui i giovani abbiano la possibilità di esprimere appieno il loro potenziale. La seconda edizione rappresenta un ulteriore passo avanti in questo percorso di crescita e trasformazione, e siamo fiduciosi che la partecipazione sarà ancora più ampia e coinvolgente.”

Per procedere con l’iscrizione, è necessario compilare il form disponibile a questo link entro il 20 settembre 2024. Successivamente, la segreteria contatterà coloro che hanno completato il form per guidarli attraverso il processo di iscrizione alla piattaforma ufficiale del Ministero, per la quale è necessario essere in possesso dello SPID, e per comunicare la data in cui si terrà la valutazione di ingresso.