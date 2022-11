Infrastrutture. Occhiuto: "sto lavorando a legge speciale per Ss106" - Tempostretto

C’è grande interesse intorno al porto di Gioia Tauro. The European House Ambrosetti qualche giorno fa ha dentro il porto investitori, istituzioni e decisori

“Le grandi opere servono, ma devono anche produrre vantaggi per i territori e per i cittadini. Con questa prospettiva sarebbe più facile far digerire alle popolazioni i rigassificatori, i termovalorizzatori, gli impianti eolici. Dico No alla logica Nimby: la Calabria è una Regione affamata di opportunità. Da un anno chiedo la firma del Dpcm per dichiarare strategico il rigassificatore di Gioia Tauro, e sono fiducioso che con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi avremo una svolta epocale per il nostro territorio”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista ad un quotidiano regionale”. “C’è un grande interesse intorno al porto di Gioia Tauro. The European House Ambrosetti qualche giorno fa ha riunito proprio dentro il porto investitori, istituzioni e decisori. Aponte, che ho incontrato a Ginevra qualche mese addietro, vuole investire a Gioia Tauro altri centinaia di milioni”.

“Sto dialogando ai più alti livelli – con il sottosegretario Mantovano e con i ministri Giorgetti e Salvini – per una legge speciale che preveda finanziamenti certi e pluriennali per la Ss106. Nelle prossime settimane spero che avremo importanti novità”, sottolinea il presidente Occhiuto.