Letojanni. Cuori senza Frontiere, sensibilizzare alla donazione è un... gioco

LETOJANNI. Informazione, donazione e divertimento saranno queste le tre parole chiave della manifestazione “Cuori senza Frontiere” giunta alla settima edizione, che si svolgerà sabato 21 luglio 2018 sulla spiaggia antistante Piazza Angelo D’Arrigo a Letojanni.

Organizzati dal locale Gruppo donatori di sangue Fratres col patrocinio del Comune di Letojanni e del Cesv Messina, i giochi hanno come scopo principale quello di sensibilizzare alla donazione del sangue con il giusto mix di divertimento e informazione.

Un pomeriggio all’insegna della spensieratezza dove si può percepire realmente la gioia di chi si impegna in maniera del tutto volontaria a dimostrare che il dono, sotto qualsiasi punto di vista, è sempre il miglior mezzo per abbattere il muro di paura, disinformazione e indifferenza e dell’importante ruolo che ognuno di noi può rivestire con un piccolo e semplice gesto come quello della donazione del sangue nei confronti di chi purtroppo è meno fortunato.

Tanti i giochi in cui si sfideranno le squadre partecipanti, a cominciare da quelli promozionali:"Abbattiamo questo muro" e "Goal" per i quali è previsto un costume associativo, l’intramontabile “Palo della Cuccagna”, “Spugna Spugna”, “Gonfia il palloncino”, e l’immancabile “Tempo delle mele”. Sarà divertente vedere nuovi e veterani sfidarsi nel "Tiro alla fune" e ci sarò da ridere con "L'ubriaco".

Protagonista della serata sarà "Hashtag" gioco social che premierà la foto con più like. Nel corso del pomeriggio si terrà inoltre una campagna di informazione e sensibilizzazione con degli interventi da parte di altre associazioni: Admo Associazione donatori midollo osseo, Aido Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Fasted, Federazione Talassemici Sicilia, e Misericordia San Giuseppe Letojanni,che come ogni anno non farà mancare la sua preziosa assistenza sanitaria. L'apertura dei giochi é prevista per le 16:30 con uno spettacolo a sorpresa.

Dopo i giochi la Fratres non va in vacanza

E' prevista la partecipazione ad eventi promozionali sul territorio come le Notti Bianche e la Notte delle Lanterne a Letojanni. Purtroppo non vanno in vacanza nemmeno i malati pertanto saremo presenti presso la nostra Unità di Raccolta il 29 Luglio e il 12 Agosto. #lamorecelhainelsangue