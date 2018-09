Memorial Cacopardi, in "gara" anche sindaco e presidente dell'Ordine avvocati

Domenica 9 settembre si terrà la gara podistica giunta alla III edizione del Memorial Luigi Cacopardi, l’atleta messinese che ha avuto l’onore di portare la fiamma olimpica in riva allo Stretto in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960.

La gara podistica di 10 km è patrocinata dall’Ordine degli avvocati di Messina e dal Comune di Messina ed è organizzata dalla associazione sportiva dilettantistica Torre Bianca in collaborazione della Federazione italiana di atletica leggera e del Centro Sportivo Educativo Nazionale. La partenza prevista per le ore 10.

Lo sport è un diritto di tutti. Non fa distinzione, ed è un collante sociale che previene la dispersione di tanti giovani.

Promotore della manifestazione, Pietro Tracuzzi, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Torre Bianca, che da anni garantisce attività sportive a disabili, bambini, immigrati.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di rendere partecipi i cittadini, coinvolgendoli al mondo dello sport. Ecco perché è fondamentale che tutti gli impianti messinesi siano agibili. E’ questo un auspicio del delegato Coni Messina, Alessandro Arcigli e del presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina, Vincenzo Ciraolo, il quale ha tenuto a sottolineare l’aspetto positivo dello sport: “Sono molto fiero che questa manifestazione si sia innestata nell’ambito del campionato regionale forense. Qualsiasi sport funge da elemento aggregante del tessuto sociale. Nascono amicizie fondate su valori come la lealtà, la serenità. Che sia pallacanestro, rugby, pallavolo. Il mondo dello sport deve viaggiare all’unisono. Ecco perchè ci vogliono le strutture adeguate. Sono certo che l’amministrazione in questo darà il massimo impegno per consentire ai nostri giovani di praticare lo sport che desiderano”.

A competere per il trofeo Forense dello Stretto, magistrati, avvocati, forza dell’Ordine e personale del settore giustizia. La premiazione è prevista per le 11 e 45.

Il delegato Coni Messina, Alessandro Arcigli - fa da eco al presidente dell’Ordine degli Avvocati - “ci saranno oltre 500 atleti da tutta la Sicilia. Con il Presidente Ciraolo con il quale si è instaurata un’amicizia abbiamo parlato di diritto allo sport, abbiamo coinvolto campioni paraolimpi di livello internazionale per dimostrare che se riusciamo a garantire il diritto a fare sport a cittadini più deboli, lo garantiamo anche a tutti gli altri, perché tutti hanno diritto ad esercitarlo. Diventa importante la riqualificazione e la gestione degli impianti proprio per l’aspetto sociale.

Un impianto è produttivo se fa fare sport e se viene messo a regime. Ho letto una statistica del Sole 24 Ore che ci mette alla 89° posto come provincia per numero di tesserati alle associazioni sportive. Questo trend va invertito. A Messina le strutture ci sono ma è necessario che gli impianti siano resi pienamente fruibili. E su questo confidiamo nell’amministrazione comunale che c’ha dato e ci continua a dare piena disponibilità”.

Il Sindaco Cateno De Luca ha accolto le richieste ed ha annunciato diversi progetti: “Abbiamo deciso di appoggiare pienamente questa iniziativa. Non si tratta soltanto di sport, ma è un’occasione per avviare strategie di collegamento con il territorio. Abbiamo già avviato dei progetti, come ad esempio - camminata dolce - per reperire delle risorse utili atte a creare un investimento per la riqualificazione di percorsi stradali, ed una migliore viabilità nel tratto del lago di Ganzirri e Torrefaro”. Ma non ci fermeremo qui. Dopo i giorni caldi di questi giorni, in merito alla questione sul risanamento, e che mi auguro si risolva positivamente, anche su questo fronte saremo pronti ad andare avanti”.

Anche il sindaco di Messina, Cateno De Luca, e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina, Vincenzo Ciraolo, prenderanno parte alla terza edizione del Memorial

Il programma: