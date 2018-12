Una giornata di mobilitazione per i diritti umani

Nella giornata del 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Anymore Onlus promuove e partecipa ad una serie di iniziativa per ridare centralità ai diritti inviolabili di ogni essere umano.

Nella mattinata presso la Sede Operativa di Via G. Venezian 25, insieme al Presidio di Libera a Messina, si avvierà, proprio a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il percorso di cittadinanza consapevole “Libera Cittadinanza” che coinvolgerà, da oggi e per i prossimi mesi, un gruppo di studenti dei Licei La Farina e Basile.

Alle 12.00, in contemporanea con migliaia di luoghi in tutta Italia, promossa dalla Tavola della Pace, Scuole per la Pace e del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, si procederà alla Lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Nel pomeriggio, alle 18.30 a Piazza Duomo, Anymore Onlus prenderà parte alla Fiaccolata per i Diritti “Diritti a testa alta” promossa da ActionAid Italia, Caritas, Emergency, Amnesty International - Italia e Oxfam Italia.

Alle 20.00 presso la sede Anymore Onlus di Via G. Venezian, 25 si svolgerà la presentazione del progetto “SIAMO TUTTI MIGRANTI”, alla base del Calendario 2019 realizzato dall’associazione insieme al fotografo Paolo Galletta. Quest’ultimo proporrà un rotoracconto per spiegare la genesi del progetto “Dalla Campagna #primaglitaliani dell’Officina al calendario 2019 di Anymore Onlus”.

Sarà un’occasione per vedere in anteprima gli scatti che saranno protagonisti della mostra in programma dal 14 al 16 Dicembre presso i Chiostri di Palazzo Mariani a Piazza Antonello.