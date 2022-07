Insularità, Amata (FdI): "Norma rende onore a sacrifici dei siciliani" - Tempostretto

L'esponente messinese di Fratelli d'Italia ricorda la legge voto all'Ars.

MESSINA – “Il riconoscimento dell’insularità nella Costituzione, con il voto di oggi alla Camera dei deputati, rende finalmente giustizia e restituisce dignità ai siciliani che in tanti anni si sono dovuti sobbarcare costi altissimi costretti dal loro status di vivere in un’isola”.

Lo dice la messinese Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia e presidente della commissione statuto dell’Ars. “La condizione d’insularità all’interno dell’art.119 della Carta costituzionale è fondamentale per tutti noi che viviamo, come i sardi, la condizione di isolamento dalla terraferma”, prosegue Amata -.

“E’ una battaglia che vince la Sicilia e che vincono i siciliani costretti a vivere in una condizione di svantaggio di partenza e penso per esempio alle spese di viaggio che per lunghissimi anni abbiamo dovuto affrontare per raggiungere le principali città italiane. L’Assemblea regionale aveva anche votato un disegno di legge voto per arrivare a conseguire questo grande risultato che comporterà misure compensative per i cittadini siciliani e sardi”, conclude l’esponente del partito della Meloni