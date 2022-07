Insularità, via libera a nuovo comma dell'art. 119 Costituzionale. Una vittoria di Sicilia e Sardegna - Tempostretto

Via libera definito della Camera. I commenti dei leader siciliani

“La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”. In poche righe, rubricate al nuovo comma dell’articolo 119, il principio dell’insularità entra in Carta costituzionale. La Camera, con 412 voti a favore e nessuno contrario, ha approvato in seconda e definitiva lettura il testo, dopo anni di battaglie, partite dalla Sardegna, e una raccolta di firme che ha raggiunto quota 200 mila.

Per l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao (nella foto durante una conferenza sull’insularità): “Si ottiene il riconoscimento costituzionale degli svantaggi derivanti dall’insularità, la battaglia vinta da siciliani e sardi in Italia come in Europa”.

“Superare gli svantaggi derivanti dall’insularità diventano, da oggi, un impegno preciso per lo Stato, consacrato nella Costituzione. È una vittoria per tutti gli isolani d’Italia – commenta il Governatore Musumeci – Continueremo a lavorare, in sinergia con Bruxelles e Roma, affinché vivere su un’isola non sia più una maledizione o un problema, ma una straordinaria opportunità, in termini di dotazione infrastrutturale, servizi essenziali e qualità della vita. Voglio ringraziare il vicepresidente Gaetano Armao per avere sempre creduto a questo obiettivo e per averlo perseguito, per conto del governo regionale, con passione e tenacia”.

Infrastrutture, energie e trasporti i settori in cui va a incidere il nuovo principio, che per essere effettivo ha ora bisogno di diversi passaggi attuativi.

“Il riconoscimento costituzionale degli ‘svantaggi’ che comporta l’insularità e il conseguente impegno in capo alla Repubblica a rimuoverli, da oggi legge dello Stato anche con il voto favorevole di Forza Italia, fa compiere un notevole balzo in avanti al nostro sistema normativo e pone le basi per colmare quel ‘gap di opportunità’ che di fatto ha compromesso per tanto, troppo tempo lo sviluppo economico e sociale delle Isole”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo. “La portata della norma – continua – è considerevole. Comporterà sicuramente maggiori investimenti, più fondi per le Regioni, e al contempo oneri maggiori in capo alle amministrazioni pubbliche, chiamate a ottemperare al meglio a questi nuovi impegni. La nuova norma costituzionale impegna lo Stato e responsabilizza le Regioni, una prospettiva che letta con gli occhi del domani, soprattutto per la Sicilia pone al centro in maniera dirompente la questione della competenza, coerenza, solidità e comune visione delle coalizioni che concorreranno alla guida dell’Isola”.