Insulta e minaccia agente della Polizia locale, denunciato 65enne di Nizza di Sicilia - Tempostretto

L'episodio vicino al Palazzo municipale in seguito ad una attività di controllo sulle soste irregolari

NIZZA DI SICILIA – Ha insultato e minacciato un agente della Polizia locale ripetutamente per quanto lo stesso aveva fatto nell’esercizio delle sue funzioni. Protagonista un uomo di 65 anni, che è stato denunciato alla Procura. L’uomo ha inveito verbalmente contro l’agente all’altezza del palazzo municipale, in seguito ad una attività di controllo del territorio con particolare attenzione alle soste irregolari nelle vicinanze del municipio. L’attività di polizia giudiziaria diretta dal neo comandante della Polizia locale Daniele Lo Presti, dopo l’assunzione di diverse dichiarazioni testimoniali, ha comportato il successivo deferimento in stato di libertà del 65enne per i reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.