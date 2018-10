Sant'Agata, auto elettriche e pulizia del cimitero in vista delle festività

Sono iniziate ormai da alcune settimane, le operazioni di pulizia e sistemazione del cimitero di Sant’Agata Militello. Gli interventi avviati su disposizione del vice sindaco Calogero Pedalà, che ricopre anche il ruolo di assessore con delega ai servizi cimiteriali, hanno riguardato nello specifico il ripristino dei rubinetti per l’erogazione dell’acqua, la pulizia del verde e la risoluzione di varie criticità minori. Presso il cimitero, inoltre, sono state disposte nuove scale a pioli per agevolare il raggiungimento delle sepolture nei loculi più alti. Forniti anche nuovi contenitori per i rifiuti.

“Abbiamo cercato di fare il possibile con le risorse a disposizione per le manutenzioni ed attraverso il nostro personale, per intervenire nelle situazioni di maggiore urgenza e restituire quantomeno un minimo di decoro –ha dichiarato il vice sindaco Calogero Pedalà– Abbiamo trovato una situazione davvero critica in diverse zone del cimitero, soprattutto riguardo le aree verdi. È indubbio che il cimitero necessiti di un consistente piano di intervento e manutenzione, a livello strutturale, soprattutto nella parte storica. Cercheremo di programmare il lavoro sperando di poter reperire risorse importanti anche con l’assegnazione delle cinque aree del tipo A del costo di 16.200,00 ciascuna per la realizzazione di cappelle gentilizie e tombe di famiglia, per le quali è già stato pubblicato il bando”.

In vista delle festività avviata un ulteriore iniziativa, volta ad agevolare la visita presso il cimitero in occasione dell’1 e del 2 novembre. Sarà attivo, infatti, il servizio trasporto tramite auto elettriche garantito grazie al supporto della Fondazione Mancuso Onlus. Le auto elettriche, guidate dai Boy Scout del gruppo FSE di Sant’Agata, resteranno operative per entrambe le giornate.

Prevista, il 2 novembre, la celebrazione della funzione religiosa presso la cappella del cimitero. Ad officiare sarà l’arciprete Padre Daniele Collovà. Lo stesso giorno, in collaborazione con l’Unuci, sarà inoltre disposta una corona di fiori presso il monumento dei caduti.