Roccalumera, riparato guasto alla condotta idrica: torna l'acqua nelle case

ROCCALUMERA. E’ stato riparato nella tarda mattinata di oggi il guasto alla condotta idrica principale verificatosi nel pomeriggio di ieri, che aveva lasciato parte del paese senz’acqua. “Gli operai dell’Enel – hanno spiegato gli amministratori sul sito ufficiale del Comune – che involontariamente hanno causato il danno durante gli scavi per la posa di cavi elettrici, hanno prontamente avvisato il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, l’architetto Giuseppe Della Scala”.

L'INTERVENTO DEL COMUNE

Intervenuti sul posto con gli operai del Comune per poter svuotare la buca dello scavo profonda due metri e piena d'acqua hanno chiamato una ditta per l’espurgo, che con il proprio automezzo ha provveduto a svuotare la buca di acqua. Nel frattempo è stata chiamata anche una ditta specializzata di riparazioni di condotte idriche. Per poter eseguire i lavori è stato necessario a questo chiudere le fonti di approvvigionamento idrico.

Alle 21 di ieri sera un dipendente del Comune ha avvisato i cittadini con una macchina munita d'altoparlante. Nelle zone periferiche e nei piani alti, a causa della mancata pressione l'acqua è cominciata subito a mancare. La stessa cosa non è avvenuta in altre zone del paese dove lo svuotamento del serbatoio comunale ha garantito l'acqua nelle tubature fino alla mezzanotte. Questa mattina è partito un mezzo per Catania ad acquistare il tubo da sostituire. Alle 13, è stato comunicato alla cittadinanza che il guasto alla tubazione della condotta idrica è stato riparato. I dipendenti comunali del civico acquedotto stanno reimmettendo l'acqua nella condotta idrica comunale. Entro due ore, alle 14,30 circa, dopo aver riempito tutte le tubature e raggiunto la pressione giusta, la fornitura dell'acqua ritornerà nella normalità.