Temporale a Milazzo. Barche salvata dai vigili del fuoco e Guardia Costiera

Martedì sera un violento nubifragio ha colpito Milazzo. Il distaccamento portuale dei vigili del fuoco è stato allertato dalla Guardia Costiera per una barca a vela battente bandiera belga che, a causa del maltempo, sbatteva contro gli scogli del molo foraneo all'esterno del porto. I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone e una moto d'acqua. Giunti sul posto hanno messo in sicurezza l’imbarcazione su cui non è stato trovato nessuno. Successivamente, con il supporto della vedetta della Guardia Costiera, la barca a vela è stata portata in un pontile all'interno del porto. I proprietari dell’imbarcazione sono stati rintracciati dopo un paio di ore.

Problemi anche per due unità da diporto in navigazione in prossimità di Capo Milazzo. Le due unità, con a bordo 12 persone di cui 5 bambini, sono infatti rimaste alla deriva a causa di avarie ai motori ed ai sistemi di alimentazione. È stato quindi necessario l’intervento della dipendente vedetta CP 875 che ha fornito assistenza ai diportisti con l’ausilio di un battello della società “Mare Pulito”. Tutti i diportisti sono stati sbarcati presso il porto di Milazzo in buone condizioni di salute.

Sanzioni, invece, per chi navigava senza rispettare la distanza minima dalla costa, in prossimità dei laghetti di Marinello e per uno scarico di reflui a Patti Marina. Accertata la presenza di corpi morti e gavitelli posizionati abusivamente nello specchio acqueo antistante l’imboccatura del porto di Milazzo.



Molto intensa, anche, l’attività operativa espletata dagli uffici dipendenti di Lipari e Sant’Agata che tra i giorni del 14 e 15 agosto hanno effettuato ben 14 operazioni di soccorso, fornendo assistenza a 30 diportisti.