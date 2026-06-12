 Investe 38enne a Treviso, messinese sotto processo

Investe 38enne a Treviso, messinese sotto processo

Alessandra Serio

Investe 38enne a Treviso, messinese sotto processo

venerdì 12 Giugno 2026 - 07:30

L'incidente mortale nel 2024. Cos'è accaduto e chi è l'imputato

Udienza il 14 luglio per Santi Italiano, 26 anni, originario del Messinese, è responsabile della morte di Giulia Mauri, travolta e uccisa a Treviso nel 2024. L’uomo era alla guida del furgone che centrò la 38enne in sella alla sua bicicletta. Il mezzo cassonato sbandò travolgendo la donna in bici. Inutili i tentativi dei passanti di salvare Giulia, spentasi dopo ore di agonia.

La versione del conducente

Santi Italiano ha sempre sostenuto di aver perso i sensi e di conseguenza il controllo del furgone. Durante le indagini è stata effettuata una perizia per confermare o smentire la versione del 26enne che già nell’immediato, subito dopo l’impatto, ha confidato agli uomini dei soccorsi di soffrire di un disturbo che causa improvvise perdite di coscienza. L’esame però non ha stabilito con certezza l’eventuale patologia.

Incidente mortale a Treviso, il processo

Per il giovane Santi Italiano si apre ora il vaglio preliminare dell’accusa di omicidio stradale, a partire dal prossimo 14 luglio davanti al Gup del Tribunale di Treviso. Il difensore sta valutando se chiedere un rito alternativo al processo. A darne notizia è Treviso Today.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED