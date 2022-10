Investe donna con bimbo in carrozzina, scooterista stangato - Tempostretto

Mamma e figlio stanno bene, il motociclista 70enne ha invece perso 13 punti della patente

MESSINA – Tanta paura ma nessuna seria conseguenza per l’incidente avvenuto in centro città dove uno scooter ha centrato una donna che attraversava con la carrozzina dove trasportava il figlio piccolo. Il veicolo ha toccato la pedone, rimbalzata sull’asfalto.

Salva la carrozzina e anche il bambino dunque, spaventato ma non ferito. La malcapitata invece ne è uscita con qualche escoriazione.

L’impatto è avvenuto tra la via Tommaso Cannizzaro e la via Risorgimento. Immediato l’intervento della Polizia Metropolitana, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, che ha multato il 70enne alla guida dello scooter, sequestrato. Non era assicurato e non era in regola con altre prescrizioni. Il motociclista “si è giocato” 13 punti della patente.