"Io, paziente trapiantato, rimasto da mesi in attesa di un vaccino". L'Asp: "Problema risolto" - Tempostretto

Avrebbe dovuto ricevere il richiamo del vaccino antipolio lo scorso mese di febbraio ma da allora viene continuamente rimandato dall’Asp, senza una data certa. Il vaccino non c’è e non si sa quando arriverà. Esasperato dalla situazione, un cittadino residente nella riviera jonica ha deciso deciso di rivolgersi al nostro quotidiano, sperando che la situazione possa sbloccarsi al più presto. Da paziente che ha subito un trapianto sta facendo tutti i vaccini utili per preservare la sua salute, ma non riesce a completare il ciclo antipolio con la terza dose a causa dell’assenza del vaccino, che da mesi non arriva nella sede Asp competente per territorio, quella di Nizza di Sicilia.

“Ho fatto la seconda dose lo scorso mese di settembre e avrei dovuto fare il richiamo tra i tre e i sei mesi successivi – racconta – se non completo il ciclo è come se non avessi fatto nulla. Mi avevano fissato l’appuntamento a febbraio ma da allora sono andato già parecchie volte e mi viene risposto sempre allo stesso modo: il vaccino non è disponibile. Nelle mie condizioni di salute – aggiunge – è importante prendere più precauzioni possibili e spero quindi che questa situazione possa risolversi al più presto”.

E la situazione è destinata a risolversi in tempi brevissimi. Dall’Asp, infatti, ci fanno sapere che il vaccino era effettivamente mancante ma che sarà recuperato entro questa settimana. Già da lunedì, quindi, il paziente potrà recarsi nella sede di riferimento e completare così il ciclo di vaccinazione.