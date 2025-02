Ipotesi De Luca al risanamento dopo lo “scippo” a Scurria-Siracusano

Girano voci di un incarico di Meloni o Schifani all'ex sindaco di Messina. E questa appare come una manovra di palazzo che si poteva evitare

di Marco Olivieri

MESSINA – Da giorni le voci stavano diventando insistenti. L’ipotesi sussurrata nei palazzi della politica era quella di un incarico istituzionale a Cateno De Luca. Il tutto in virtù dell’accordo politico con Arianna Meloni e Renato Schifani, in vista delle prossimi regionali e non solo. Una carica nazionale o in Sicilia. E qualcuno ha parlato pure del ruolo di commissario (al posto di Schifani) o sub commissario al Risanamento a Messina. Oggi l’avvio della procedura di revoca dell’incarico di sub commissario alle Baraccopoli di Messina, da parte del presidente della Regione siciliana, all’avvocato Marcello Scurria, non è casuale. E potrebbe confermare uno spostamento a favore dell’area di De Luca. Mentre quest’ultimo lancia il progetto politico “TiAmoSicilia”, e archivia Sud chiama Nord, si parla sempre di più di una nuova funzione istituzionale per l’ex Scateno, ormai normalizzato all’interno del centrodestra.

Scurria ha già annunciato che si tutelerà sul piano legale. Un’intenzione nei confronti di chi, “come il sindaco Federico Basile, in una prima fase, ha parlato di danno erariale nel caso dell’avviso d’asta”, sia rispetto alle motivazioni della revoca. Motivazioni non ancora divulgate “per sensibilità istituzionale”. Si fa riferimento al venir meno della “fiducia” nel rapporto con il commissario Schifani e a una “mancata comunicazione” (smentita dal sub commissario) dell’audizione in sede di Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni delle periferie.

I meriti di Siracusano e De Luca nell’operazione risanamento, il buon lavoro di Scurria e la manovra di palazzo di oggi

Di certo, questa appare come una scelta politica di Schifani frutto di un accordo con il mondo di De Luca. E rimane un ragionevole amaro in bocca alla sottosegretaria Matilde Siracusano, sponsor politico di Scurria, e al sub commissario perché in questo periodo, su questo fronte, si è lavorato bene. La vicenda dell’asta per le case di Contesse, e la “competizione” fra Comune e Ufficio commissariale, considerato che la legge è stata rispettata, poteva anche portare a un chiarimento. Alla necessità di un raccordo maggiore tra queste realtà ma si tratta di un pretesto.

Il passaggio di Scurria da presidente di Arisme a sub commissario è stato vissuto come un tradimento dal leader di Sud chiama Nord ed ex sindaco di Messina. E il sindaco Basile non aveva nascosto i malumori per un’operazione che toglieva un ruolo centrale al Comune, una volta archiviata la funzione super partes della prefetta Di Stani.

Forse sarebbe “bastato” ricordare che tutti – amministrazione comunale, Ufficio per il risanamento, governi nazionali e regionali, maggioranza e opposizione – devono remare, pur nelle differenze, nella stessa direzione: il risanamento di Messina e la necessaria rigenerazione urbana. Nessuno dovrebbe negare i meriti politici di De Luca, nell’operazione partita nel 2019, o l’azione propulsiva della parlamentare Siracusano e della ministra Carfagna. Né l’apporto dell’amministrazione Basile, con il vicesindaco Mondello, nel contribuire a questo processo.

Al contrario, oggi domina la sensazione di una manovra di palazzo, sganciata dalle esigenze primarie dei messinesi. Davvero un peccato.

Nella foto la consegna delle case al Villaggio Matteotti quando De Luca era sindaco e Scurria presidente di Arisme.

