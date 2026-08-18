 Ipotesi di infiltrazioni mafiose, Commissione d’indagine al Comune di Spadafora

Ipotesi di infiltrazioni mafiose, Commissione d’indagine al Comune di Spadafora

Redazione

Ipotesi di infiltrazioni mafiose, Commissione d’indagine al Comune di Spadafora

martedì 18 Agosto 2026 - 11:10

L’accesso ispettivo ha durata iniziale pari a tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi.

La prefetta di Messina, Cosima Di Stani, previa delega del Ministro dell’Interno, ha provveduto, con decreto, a nominare una Commissione d’indagine per verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione o di condizionamento mafioso nel Comune di Spadafora.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Commissione, insediatasi nella mattinata odierna, potrà avvalersi anche di un apposito Nucleo di supporto composto da personale delle Forze di Polizia.

L’accesso ispettivo ha durata iniziale pari a tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi.

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