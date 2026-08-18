Furto al Museo di Messina. Schifani: “Allarme non collegato alla Polizia, scelta grave”

Il presidente della Regione commenta la falla nel sistema di vigilanza del sito culturale e annuncia una verifica straordinaria nei principali parchi e musei dell'Isola

SICILIA – Dopo il colpo messo a segno al Museo regionale di Messina, la Regione siciliana preannuncia un giro di vite sulla gestione della vigilanza e sui protocolli di sicurezza nei siti culturali dell’Isola. Le ricostruzioni e i primi accertamenti effettuati dopo l’episodio hanno evidenziato criticità legate ai collegamenti operativi e alla gestione dei segnali d’allarme, spingendo il governo regionale a pianificare un intervento strutturale.

I punti critici e le verifiche in corso

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha affrontato direttamente il tema delle falle emerse nella struttura messinese. Dai primi riscontri è emerso come, fin dall’inaugurazione del nuovo plesso museale avvenuta tra il 2016 e il 2017, non sia mai stato predisposto un canale di collegamento diretto tra i sistemi anti-intrusione del museo e le centrali delle forze dell’ordine. Sebbene i dispositivi tecnologici e le telecamere abbiano regolarmente registrato l’intrusione facendo scattare il segnale, l’anello debole è apparso legato al presidio umano e alla reattività della sala di controllo.

Sull’eventuale assenza del personale di turno preposto al monitoraggio, la presidenza della Regione ha assicurato verifiche rigorose per individuare le singole responsabilità, escludendo scaricabarile amministrativi. La linea tracciata mira a ridefinire le mansioni di custodia, trasformandole in una sorveglianza attiva e pronta a intervenire in caso di emergenza.

Piano di controlli e investimenti nei beni culturali

La vicenda di Messina si trasforma così nel punto di partenza per una revisione globale della sicurezza nei beni culturali siciliani. È stata infatti annunciata un’ispezione straordinaria nei principali complessi museali e parchi archeologici della regione, con l’obiettivo di potenziare la tecnologia, estendere i collegamenti con le forze dell’ordine e rafforzare la formazione del personale addetto.

L’operazione di ammodernamento si inserisce in un quadro di investimenti già avviati sul patrimonio culturale, che vede oltre 182 milioni di euro destinati a 57 interventi su tutto il territorio. L’intenzione del governo regionale resta quella di mantenere garantita la fruibilità e le aperture dei siti anche durante i giorni festivi, abbinando la tutela del patrimonio artistico alla valorizzazione turistica e difendendo le prerogative dell’autonomia regionale attraverso una gestione più rigida dei controlli e del personale.

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