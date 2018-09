Proposta chiusura negozi nei festivi. Protesta la Fapi

“La proposta di limitare le domeniche di apertura nei giorni festivi è un ritorno al passato. Regolamentare sì ma l’anacronismo danneggia l’economia”. Lo scrive in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, a proposito delle proposte di legge sul lavoro domenicale e festivo.

“È una vicenda molto delicata - sottolinea Sciotto - ma tornare indietro dopo anni di liberalizzazione è complicato e sembra in questo momento un anacronistico ritorno al passato. È impensabile immaginare ristoranti, bar o lavori prettamente stagionali chiusi in queste giornate come è impensabile immaginare i centri commerciali o attività simili chiuse nelle giornate domenicali e festive. Sicuramente bisogna intervenire per tutelare i lavoratori e il personale ma bisogna verificare come la proposta andrebbe ad impattare sul mondo del commercio. Chiediamo, dunque, al Governo – invita Sciotto – di convocare le organizzazioni di categoria per individuare le giuste iniziative e trovare una quadra che permetta alle aziende di non perdere fatturato in un momento economico già difficile”.