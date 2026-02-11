Vittorie per Messina Volley femminile e Team Volley Messina maschile

La 13ª giornata in Serie C vede le squadre di vertice cittadine vincere. I risultati di tutte le altre e le classifiche aggiornate

Vittoria in trasferta per il Messina Volley che, nella 13ª giornata del campionato di Serie C femminile, si impone nella Palestra Comunale Grimaldi contro la New Randazzo Volley per 3-0. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen confermano il risultato della gara di andata e piazzano un altro tassello in chiave play-off. Ottima la prova di capitan Michela Laganà e compagne, capaci di mantenere il controllo della gara contro la giovane compagine allenata da mister Stefano Bertone. Per la Team Volley Messina, squadra maschile, una vittoria importante da tre punti in casa che cancella il precedente dell’andata, quando avanti nel quarto set e con match point nel finale capitan Germanà e compagni persero al tie break, stavolta i biancorossi non sbagliano e si torna a respirare la “zona verde” della classifica che vale i playoff.

Tra le squadre messinesi, impegnate nel campionato femminile, vittorie anche per Amando contro l’UniMe, Nino Romano contro Barcellona, Torregrotta contro Team Volley Messina e Futura Santa Teresa contro Volley ’96. Sconfitta Giardini del Volley in quel di Zafferana.

“E’ stato un bel risultato – commenta coach Nielsen, direttore tecnico del Messina Volley – in una partita disputata in un campo difficile. A sprazzi abbiamo commesso qualche errorino di troppo, ma fondamentalmente la squadra funziona ed è amalgamata. Dobbiamo migliorare la battuta, soprattutto a livello psicologico, ma questa è stata una partita ottima per carburare in vista della prossima settimana”.

Paola Laganà allenatore della Team Volley Messina commenta così il successo: “Ci volevano questi tre punti in casa. Una bella pallavolo giocando dal primo al quarto set con la voglia di fare punto palla su palla, una partita abbastanza sentita e preparata in settimana per conquistare questi tre punti. Determinanti gli ingressi dalla panchina soprattutto nel terzo e quarto set con il doppio cambio Donato-Spavara, al di là di esprimere un bel gioco hanno dato una bella spinta di grinta. Decisivi tutti i ragazzi oggi che hanno fatto una buona partita”.

Randazzo – Messina Volley 0-3

Messina Volley subito a testa bassa nel primo set con un +8 (2-10) firmato Sara Arena, Barbora Basile e Nielsen. Coach Bertone chiama la pausa, ma le ospiti volano a +11 (2-13) con Giulia Mondello, Arena e Nielsen. L’elastico fra le due squadre rimane pressappoco lo stesso e, sul 19-9 per le peloritane, il tecnico etneo chiama il suo secondo discrezionale. Il muro di Laganà e due palle a terra di nielsen tracciano il +13 (9-22), mentre due spunti di Alessandra Cuzzola firmano il set-point (+14; 10-24). La squadra di casa ne annulla uno, anteprima al punto di Nielsen che chiude il parziale in favore delle giallo-blu (11-25). Cuzzola e Nielsen aprono il secondo set (0-3), ma il New Randazzo Volley reagisce e trova il pari (3-3) con Francesca Messineo. Si viaggia punto a punto fino al 10 pari quando il Messina Volley chiede la pausa. Al rientro, dopo un batti e ribatti, la squadra ospite prova la fuga (+3; 12-15) con Arena e Basile. E’ adesso mister Bertone a chiedere il time-out, ma il divario fra le due squadre rimane di due-tre punti. Nielsen sigla il +4 (17-21), anteprima del secondo discrezionale etneo. Messineo accorcia (-3; 18-21), ma le peloritane registrano il set-point (+5; 19-24). Maria Francesca Valenti e Rosalba Attinà ne annullano due, prima della conquista del set da parte delle ospiti (21-25). Terzo in parità fino al 3-3, quando il muro di Basile e il punto di Mondello rappresentano il +2 (3-5) per il Messina Volley. La squadra del presidente Mario Rizzo mantiene questo vantaggio ed anzi lo allunga a +5 (8-13) grazie all’ace di Giulia Bisicchia. Coach Bertone chiede la pausa, ma al rientro la musica non cambia con Nielsen e Mondello a materializzare il +7 (12-19). Secondo discrezionale per il Randazzo, con Mondello e Basile a portare ad 11 il vantaggio delle giallo-blu (12-23). La stessa Mondello piazza il match-point (13-24), concretizzato dalla Nielsen.

Risultati 13ª giornata

Ssd UniMe – Amando Ionica 0-3

Zafferana – Giardini del Volley 3-1

Nino Romano – Barcellona 3-0

Randazzo – Messina Volley 0-3

Team Volley Messina – Torregrotta 0-3

Volley ’96 Milazzo Futura Santa Teresa 0-3

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica 37; Nino Romano 35; Messina Volley 34; Futura Volley Santa Teresa 32; Barcellona 20; Volley ’96 Milazzo 18 Zafferana 16; Ssd UniMe 13; Randazzo 12; Giardini del Volley 10; Torregrotta 6; Team Volley Messina 1 punto.

Team Volley Messina – Astra Ct 3-1

Il sestetto di partenza di Messina vede in campo Grimaldi al palleggio e Cucinotta opposto, in banda Arena e Zuccaro, al centro Ponnambalanar e D’Arrigo con capitan Germanà libero. A gara in corso spazio a Donato, Bartolomeo e Spavara.

Subito break per i biancorossi che partono 2-0, dopo un lunga fase con questo distacco il tocco di seconda di Grimaldi manda avanti di tre i locali (9-6), reazione ospite e 9-9, locali scappano via sul 18-14 e arriva il time out etneo al rientro massimo vantaggio 19-14 con punto di Cucinotta, sul 24-20 arrivano i set point e c’è cambio sulla diagonale dentro Donato e Bartolomeo. Proprio quest’ultimo, dopo una splendida difesa di Germanà, chiude il primo set 25-20.

Reazione immediata degli ospiti ad inizio secondo set, l’Astra Stadium sale 2-5. Provano a rimettersi in scia i locali ma l’allungo etneo costringe la panchina biancorossa al time out sul 5-10. Non trova la quadra in campo la squadra di casa e sull’11-17 arriva il secondo time out. La reazione della Team Volley arriva dopo una dubbia decisione arbitrale con Grimaldi che si vede mostrato anche il giallo, biancorossi tornano sotto 18-21 poi però nel finale qualche errore consegna il set a 21-25 agli avversari.

Nel terzo situazione di equilibrio, poi Astra prova la fuga sul 6-10, immediata la reazione della squadra di casa e sul 10-10 arriva il time out per gli ospiti. Al rientro allungo della Team Volley con un contro parziale di 8-2. Sul 16-13 arriva il doppio cambio ed entrano Donato e Spavara, incrementa il vantaggio la formazione di casa e sul 20-14 time out degli ospiti. In tilt l’Astra Stadium che commette errori e concede dieci set point ai biancorossi, annullato il primo segue il mani out di Arena che mette avanti la Team Volley per due set a uno dopo il 25-15.

Avvio negativo per la formazione di casa nel quarto set (0-3), immediata reazione finalizzata dalla diagonale di Zuccaro e poi il muro di D’Arrigo (3-3). Nuova fuga ospite e sul 4-9 provano un’altra rimonta i ragazzi di coach Laganà, alza letteralmente il muro Messina, tre volte Astra non passa e concede free ball, Spavara mette giù il pallone del pareggio e poi del 10-9, segue time out immediato degli ospiti. Superbo Ponnambalanar a muro e on fire Spavara: Messina scappa 16-10. Distribuisce gioco Donato in palleggio e Zuccaro fa segnare il 23-18 sul tabellone, mani out di Arena per il primo di sei match point, la chiude subito la Team Volley Messina con il mani out di Spavara.

Risultati 13ª giornata

Giarratana – Modica 3-1

Gela -Pedara 3-0

Pozzallo – Giarre 1-3

Paternò – Misterbianco 3-0

Team Volley Messina – Astra Ct 3-1

Riposava Ragalna

Classifica Serie C girone B m

Gela 34; Giarre 33; Giarratana 28; Pozzallo 19; Team Volley Messina 18; Ragalna 17; Modica 13; Misterbianco 12; Paternò 8; Astra Ct 7; Pedara 6.