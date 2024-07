Ippica, oro per Emilia Grasso al campionato italiano pony di salto a ostacoli

La giovane messinese, appena 9 anni compiuti, in sella a Stellina si è aggiudicata il titolo nella sua categoria

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – Il Campionato italiano pony di salto ostacoli ha regalato gioie ai club ippici siciliani in particolare al Club Ippico Paolo Ferretti di Messina. Dalla manifestazione nazionale, che si è svolta dal 27 al 30 Giugno presso Horses Riviera Resort in San Giovanni in Marignano, i cavalieri e le amazzoni capitanati dall’istruttore Giovanni Liotta tornano con un oro di Emilia Grasso.

La giovanissima amazzone, in sella a Stellina, si presentava ai nastri di partenza con il numero di testiera 47 e sin dalla prima manche andava al comando della classifica della rispettiva categoria. Lei competeva in Lp 50, dove il numero indica l’altezza massima degli ostacoli, e ha mantenuto il comando della classifica sia in gara due che poi in gara tre, la finale. Emilia ha quindi conquistato il titolo e non è nuova ad imprese di questo tipo avendo conquistato medaglia mesi fa anche nel prestigioso appuntamento de Le Siepi di Cervia.

Sempre per il Club Ippico Paolo Ferretti, a San Giovanni in Marignano, c’erano anche: Alfredo Liotta che chiude quinto in Lp40 in sella a Vanilla, in Lp 60 Sofia Lo Prete Panzera quindicesima in sella a Manitù, in Lp 70 Giulia Scimone 34ª in sella a Twister di poco davanti alla compagna Aurora Torre che cavalcava Mistral e in Lp 80 Desiré Aloisi che montava Longslade Friar Tuck.