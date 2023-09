Equitazione. Di Lillo e Grasso vincono il bronzo a Le Siepi di Cervia - Tempostretto

Le due bambine di otto anni del Club Ippico Paolo Ferretti hanno partecipato alla finale di Coppa Italia Club

CERVIA – Per la squadra CPF Pink del Club Ippico Paolo Ferretti di Faro Superiore arriva un importante riconoscimento dalla finale di Coppa Italia Club. La squadra formata da due bambine di otto anni, Cecilia Di Lillo in sella a Diana ed Emilia Grasso in sella a Leyla, è stata protagonista ad uno dei più importanti e storici centri ippici d’Italia, Le Siepi di Cervia, dal 21 al 24 settembre.

Cecilia ed Emilia, in sella ai loro pony da quando avevano poco meno di quattro anni, si sono confrontate con amazzoni e cavalieri di ogni parte d’Italia, accompagnate con grande professionalità e competenza dall’istruttrice Arianna Peschiera (insieme alle bambine nell’immagine in evidenza). Le due hanno raggiunto la finale di Coppa Italia Club dopo aver ben figurato negli eventi regionali precedenti ospitati a Messina, presso il Club Ippico La Palma, Pozzallo e Palermo, posizionandosi quasi sempre in prima posizione.

In Sicilia era programmato un altro evento ad Acireale a cui, Cecilia ed Emilia, non hanno partecipato perché già qualificate alla fase nazionale con i precedenti risultati. Qualche mese fa però sempre bambine del Club Ippico Paolo Ferretti, Sofia Polito, Giulia Scimone e Aurora Torre, avevano preso parte alle Ponyadi di Arezzo, disputate lo scorso luglio, e agli Open d’Italia di Cattolica dove, preparate dell’istruttore Giovanni Liotta, avevano vinto i primi due posti di consolazione ed un titolo di Campione d’Italia.

La finale di Coppa Italia Club

La squadra CPF (Club Paolo Ferretti, o come preferiscono Cecilia ed Emilia “Cià Putemu Fari”) Pink nelle tre giornate ha sfidato gli altri partecipanti in diverse discipline inserite nella categoria A2. Per decidere la categoria si tiene conto dell’altezza del pony, in questo caso poco sopra i 100 cm, e dell’età della bambina, tra i 5 e i 12 anni, affrontando percorsi ludici che prevedevano di spostare degli oggetti durante il percorso.

Cecilia ed Emilia premiate col terzo posto nei Pony Games

Nella prima giornata un percorso della Gimkana 2, a coppie con ben 15 squadre, ha visto le messinesi piazzarsi all’ottavo posto con un tempo di 167,31 secondi. Si migliora nella seconda giornata dove in Gimkana Jump 40, un percorso che prevedeva anche un ostacolo da superare di 40 cm, sono andate in premiazione con il quinto posto finale. Nei Pony Games, dei giochi a staffetta in cui si sfidano le squadre avversarie, infine hanno conquistato la medaglia di bronzo portando in alto il nome del Club Ippico Paolo Ferretti, di Messina e della Sicilia. Per non stressare pony e le bambine, il CPF Pink ha deciso di non partecipare alla competizione di salto che era prevista nella manifestazione.