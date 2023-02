Isola pedonale a Torre Faro: la "vecchia" proposta, com'era nel 2022 e cosa prevede il Pgtu - Tempostretto

Il vicepresidente della VI municipalità ha parlato della precedente idea presentata all'amministrazione. Nel Pgtu cambiano gli orari e c'è anche una minirotatoria

MESSINA – L’arrivo di febbraio ha portato un drastico calo delle temperature in riva allo Stretto, ma Messina pensa già all’estate e stavolta vuole farlo per tempo. In I Commissione consiliare, presieduta da Salvatore Papa, si è discusso proprio di viabilità in vista della stagione estiva e tra i rappresentanti delle municipalità invitati si sono presentati soltanto Alessandro Cacciotto della III e il vicepresidente Giovanni Russo della VI. Quest’ultima è la circoscrizione “principale” per quanto riguarda la balneazione a Messina, insieme alla I.

La proposta della VI municipalità

E così Russo ha potuto fare il punto su quello che è l’argomento cruciale di ogni estate: l’isola pedonale di Torre Faro. Tra le proposte presentate nel gennaio 2022 dalla circoscrizione, recepite e modificate nel Pgtu dall’amministrazione (precedente e attuale), i nodi sono isola pedonale e ztl. Per la municipalità andavano sistemati tre varchi: uno in via Torre all’incrocio con via Rando, uno in via Scuole, all’incrocio con via Pozzo Giudeo, e uno all’ingresso di via Fortino. Poi giorni e orari. I consiglieri di circoscrizione hanno presentato una delibera in cui si parla di ztl dal 15 giugno al 15 settembre, dalle 19 del venerdì alle 6 del lunedì, con l’eccezione di agosto, in cui sarà in vigore ogni giorno dalle 19 alle 6. La circolazione sarebbe consentita ai residenti di Torre Faro e ai proprietari delle abitazioni. E ovviamente passerebbero mezzi di Atm e Messina Servizi, di carico e scarico merci delle attività commerciali, delle forze dell’ordine e di soccorso. Tutto pregiudicato alla funzionalità massima possibile del parcheggio Torri Morandi, che riveste un ruolo fondamentale, come già nella passata estate.

L’isola dello scorso anno

Diverso, però, l’iter dell’isola pedonale. La proposta presentata nel Pgtu e approvata con la delibera di giunta n.80 del 10 febbraio del 2020, invece, presentava alcune differenze. Il periodo resta dal 15 giugno al 15 settembre, mentre le aree sono quella di via Palazzo, tra via Nuova e via Pietro Ribaud, quella di via Torre, tra via Rando e via Pozzo Giudeo, e quella di via Fortino, fino allo slargo dell’Horcynus Orca. E cambiano gli orari: nelle prime due zone era prevista un’isola pedonale dalle 18 alle 2 e una Ztl dalle 2 alle 8 e dalle 10 alle 16, regola, quest’ultima, che valeva anche per via Fortino.

Dopo varie modifiche, si arriva alla proposta per l’anno 2022, prima ratificata dal commissario straordinario Santoro, valevole tutti i giorni dalle 18 alle 2, poi modificata dalla giunta Basile, che appena insediatasi l’ha spostata al solo weekend, e poi ulteriormente “aperta” all’intera settimana, fino all’11 settembre. La delibera 192 del 28 luglio 2022 ha regolamentato così l’isola pedonale davanti la Chiesa Madonna della Lettera e nei tratti di via Torre compresi tra via Rando e Pozzo Giudeo e di via Fortino tra via Lanterna e via Biasini.

Cosa dice il Pgtu

Nel Pgtu, approvato lo scorso settembre e che di fatto ha già le linee guida per la prossima estate a Torre Faro, la soluzione prevista è ancora diversa. Intanto le date: dal 15 giugno al 15 settembre. Poi viene prevista l’istituzione di una ztl al fianco di aree pedonali permanenti o temporanee attive ogni giorno della settimana. Nel documento si legge che “la proposta di piano” è “modificata in funzione dei risultati delle sperimentazioni degli anni più recenti” e non è un dato da sottovalutare.

Dalle 18 alle 2 ci sarà una zona a traffico limitato con varco in via Scuole, che interessa anche via Giuseppe d’Alì, via Madaffari, via Rando e via Pantanello, con divieto di sosta e transito per i non autorizzati, con un sistema di telecontrollo degli accessi che permetterà a residenti e domiciliati di passare, ma massimo un veicolo a unità familiare. Stesso orario, dalle 18 alle 2, per l’isola pedonale di fronte la Chiesa Madonna della Lettera, in Largo Cavallaro. E tutto il provvedimento passa da una “circuitazione” che inizia e finisce su via Circuito, con il passaggio da via Nuova e via Palazzo, l’inversione di senso di marcia in via Nuova per facilitare l’uscita da Torre Faro e l’immissione da via Palazzo su via Circuito, che “per l’angolo tra le correnti di traffico più cariche, impone, per motivi di sicurezza, la realizzazione di una mini rotatoria di diametro esterno 22 metri, tutta su sede stradale esistente”.

Articoli correlati