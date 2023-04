Isole minori, dalla Regione 1,4 milioni per le agevolazioni tariffarie per residenti e lavoratori - Tempostretto

L'assessore alle infrastrutture Aricò parla di "impegno preso e mantenuto". I residenti potranno viaggiare gratis verso le isole principali dei propri arcipelaghi

Dalla Regione arrivano i criteri per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti dalla Sicilia alle isole minori. L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha firmato il decreto che dà attuazione alla norma contenuta nella legge di stabilità approvata dall’Ars a febbraio, che stanzia 1,4 milioni di euro.

Le categorie che potranno utilizzare le agevolazioni sono i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole, a cui è garantita la circolazione gratuita, ma anche i dipendenti privati, che avranno uno sconto, e i residenti di Alicudi, Filicudi, Marettimo, Levanzo e Linosa, che viaggeranno gratis nelle tratte da e verso l’isola principale di ciascun arcipelago. Le disposizioni, Entreranno in vigore da sabato primo aprile e prevedono che gli interessati debbano preventivamente recarsi nei rispettivi Comuni delle isole, dove lavorano o risiedono. Saranno poi i singoli enti locali a comunicare alle società di navigazione l’elenco dei beneficiari.

Aricò: “Impegno preso e mantenuto”

Aricò soddisfatto: “Diamo attuazione a una norma della legge finanziaria, voluta dal governo Schifani. Per la prima volta introduciamo la gratuità per i collegamenti di chi svolge un servizio pubblico e dei residenti delle isole più lontane per raggiungere quella principale nei rispettivi arcipelaghi, oltre a una speciale scontistica per tutti i lavoratori, anche stagionali. Era un impegno preso che abbiamo mantenuto”.