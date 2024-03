Istituto Nautico Caio Duilio, iscritti al primo anno equamente divisi tra maschi e femmine

Un settore storicamente a maggioranza maschile, oggi raggiunta la parità di genere

Giornata epocale all’Istituto Tecnico per i Trasporti e lo Logistica “Caio Duilio”. Per la prima volta nella storia della gloriosa istituzione scolastica cittadina, si è raggiunta la parità di genere. Nel prossimo anno scolastico, il 2024-2025, infatti, gli iscritti al primo anno saranno equamente suddivisi tra i due sessi. E’ un risultato di cui va fiera la dirigente scolastica Daniela Pistorino, da circa un anno e mezzo al timone di una scuola che, nel passato, era frequentata quasi esclusivamente da ragazzi. Segno dei tempi che cambiano e che evidenziano una decisa diminuzione di alcuni degli stereotipi che affiancano il mondo femminile, che vedrebbero le donne poco inclini per i settori e gli studi scientifici e tecnici.

La notizia giunge proprio in concomitanza delle tante iniziative organizzate dall’istituto di Via La Farina nell’ambito della “Giornata internazionale della donna”. Nel corso della mattinata, in collaborazione con il CeDAV Centro Donne Antiviolenza Onlus si è tenuta una lectio magistralis del presidente emerito e noto matrimonialista, Avv. Carmen Currò, dal titolo “Violenza contro le donne: le nuove frontiere della prevenzione e del contrasto”. Nella sede dell’ex istituto Don Bosco, che ospita le classi del biennio, invece, gli studenti hanno curato, con contributi propri, un momento di riflessione sul ruolo della donna nella società e sulla parità di genere per sottolineare i progressi compiuti nel lungo cammino per la parità, ma anche per riflettere su quanto ancora resta da fare, in Italia e nel mondo.

Ma l’evento clou della giornata è stata la visita nei locali dell’istituto della senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito, attualmente in tour nelle scuole e negli Istituti della provincia di Messina. Nel suo intervento, la senatrice ha evidenziato come “il ruolo della scuola sia soprattutto quello di accompagnare i giovani in un percorso di formazione finalizzato al rispetto per le istituzioni, per se stessi, per l’altro sesso e per le diversitá e di intervenire con decisione nei momenti di difficoltá e di disagio. Solo cosí – ha concluso la Bucalo – la scuola potrá affermare di aver svolto uno dei propri compiti fondamentali aiutando i giovani a diventare futuri uomini”.

Significative, le parole del dirigente scolastico dell’ITTL “Caio Duilio” Daniela Pistorino: “Siamo onorati di avere ricevuto quest’oggi, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale della donna, la visita della senatrice Bucalo che tanto bene rappresenta il nostro territorio in una delle più alte istituzioni della Repubblica. Riguardo alla parità tra uomini e donne – sottolinea la dirigente – c’è ancora molto da lavorare: i progressi sono lenti e i divari di genere persistono nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni; nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale. L’istruzione in sé – conclude – deve avere anche la funzione di colmare le disparità di genere, perché è proprio dall’ambito della pratica educativa che occorre prendere le mosse per destrutturare questa atavica disuguaglianza”.