Redazione

Itala. Al via il consolidamento del costone a monte del centro abitato

giovedì 30 Ottobre 2025 - 19:15

Aggiudicati dalla Regione interventi per un importo di 1,4 milioni di euro

ITALA – In dirittura d’arrivo la messa in sicurezza del versante a monte del centro abitato di Itala. La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico ha, infatti, aggiudicato i lavori. I movimenti franosi e l’alluvione del 2009 provocarono notevoli danni a una serie di edifici privati, al sistema viario e alle infrastrutture pubbliche. Una situazione di rischio che si è aggravata a causa delle progressive infiltrazioni d’acqua. Adesso l’inversione di tendenza con un’opera che restituirà la piena e sicura fruibilità di un’intera area.

A effettuare l’intervento, come da procedura di aggiudicazione definita dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, la Tecnostrade srl di Perugia in virtù di un ribasso del 28,05% e per un importo di 1,4 milioni di euro.

I lavori prevedono non solo il consolidamento ma anche la regimentazione idraulica per salvaguardare la pubblica incolumità e proteggere case, infrastrutture e reti di sottoservizi in un sito che ha la più alta classificazione di pericolo. Al fine di mitigare il rischio idraulico, si procederà con la costruzione di fossi di guardia per la raccolta delle acque piovane che scorrono in superficie, in corrispondenza dei pendii, in modo da convogliarle negli impluvi naturali. Verranno sistemate anche le sponde attraverso alcune gabbionate e barriere flessibili. Prevista, infine, la collocazione di reti d’acciaio in corrispondenza degli edifici che si trovano sul versante sud.

