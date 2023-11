Itala. "Costi della Tari troppo elevati", la minoranza interroga il sindaco Laudini - Tempostretto

Secondo l'opposizione, il costo del servizio è cresciuto del 40%: "Le famiglie sono al collasso"

ITALA – Il gruppo consiliare Insieme per Itala, formato da Salvatore Cacciola, Ambra Crisafulli e Salvatore Di Ciuccio, ha interrogato il sindaco Daniele Laudini chiedendogli di riferire a Consiglio comunale “quali strategie si vogliono intraprendere per evitare l’ aumento della Tari. Un aggravio per i cittadini che la minoranza ipotizza intorno al 40%. “Vorremmo sbagliarci – spiegano i consiglieri – ma se così fosse è difficile da accettare perché andrà a carico delle famiglie già al collasso per gli aumenti di gas, luce, petrolio e non solo”.

“Itala – sottolineano i tre consiglieri – sta vivendo una duplice emergenza, da un lato vede lievitare enormemente le tariffe per l’utenza e dall’altro registrare una bassa percentuale in termini di raccolta differenziata (il 55% secondo quanto affermato nell’interrogazione dalla minoranza, ndC). E’ spiacevole dover esprimere queste considerazione, ma le scelte politiche, che dovrebbero dare i giusti risultati per il contenimento della spesa, vengono a mancare. Oggi non si può discutere di tariffe se non si discute del servizio”. Un servizio che secondo l’opposizione non è all’altezza e va migliorato.

La minoranza si dice consapevole di un aumento generalizzato dei costi: dagli oneri per il conferimento in discarica, al carburante per i mezzi. “Purtroppo – aggiunge il gruppo – i costi non li decidiamo noi. Ma è altrettanto vero che la Regione ha stanziato dei soldi per sopperire a questi aumenti, quindi in parte la spesa potrebbe essere di minor aumento rispetto al costo degli aumenti oggettivi, non vediamo cosa si sta attuando per ridurre le tariffe. Per ridurre i costi, quale programma l‘amministrazione sta attivando?”, chiedono i tre consiglieri.

La minoranza si dice quindi contraria ad “un continuo aumento della Tari per cittadini e imprese” e chiede all’Amministrazione comunale di “mettere in campo le necessarie agevolazioni ed interventi che riescano ad incidere sul risparmio dei costi per i nostri concittadini”.